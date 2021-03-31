Sabah yazarı Güngör: Bırakalım, Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı açıklama yapsın, her kafadan ses çıkması tepki çekiyor

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Nasıl oldu, ne için oldu, hangi amaçla oldu, bilmiyorum. Ama pek de iyi olduğu söylenemez. Ne mi geveliyorum. Son günlerde hangi TV'yi açsam, hangi ekonomi kanalına baksam, hangi ajansı tarasam önüme bir danışmanın ya da filanca kurulun üyesinin açıklaması düşüyor. Onlara bir de milletvekilleri eklenince, başıboşluk görüntüsü alıp başını gidiyor. İsim isim saymaya gerek yok. Danışmanlar da kurulların üyeleri de vekiller de Merkez Bankası'nın faiz politikasından girip, rezervlerden çıkıyorlar. Tabii, o kadar çok konuşunca kimi zaman bir denilen diğerini tutmayabiliyor!" düşüncesini dile getirdi. Güngör, "Bırakalım, Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı açıklama yapsın, emin olun, bazen susmak iyidir". görüşünü savundu.

Güngör yazısında, "Belki kötü niyetli değiller. Kendilerince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fakat ekonomi belirsizliği de sevmez, bu dağınıklık izlenimini de… Zira, her kafadan ses çıkması piyasanın ateşini söndürmediği gibi daha da tepki çekiyor hatta kafa karıştırıyor. Üstelik, ekonomide yaratılmaya çalışılan belirsizliği giderecek muhataplar belli… Bırakalım, Merkez Bankası Başkanlığı'na yeni atanan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ya da Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan gerekli açıklamaları yapsın. Emin olun, bazen susmak iyidir.- Az konuşan kınanmaz!" ifadesini kullandı.