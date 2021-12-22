Sabah yazarı Güngör: Bir taşla beş kuş vuruldu; bu esasen faiz indirim anlamına geliyor

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, ekonomide yeni alternatif olarak açıklanan kur korumalı TL mevduat hesabın devreye alınmasıyla "bir taşla beş kuş vurulduğunu" yazdı. Güngör köşesinde söz konusu finans aracının faydalarını şöyle aktardı:

"Bu enstrümanda çıpa Merkez Bankası'nın politika faizi... Yani, yüzde 14... Malum, PPK toplantısında faizler indiğinde bankalar anında refleks göstermiyordu. Şimdi bu faiz oranını (belki bir-iki puan fazlasını) baz alacaklar. Bu da esasen faiz indirimi anlamına geliyor.

Yeni ürünün yerlilerin döviz talebini azaltması, döviz mevduatı sahiplerinin yeni enstrümana talebinin artması bekleniyor. Bu da döviz kurlarına stabilizasyon getirecek, dolarizasyonu önleyecektir.

-Döviz kurlarındaki düşüş geçişkenliği ortadan kaldıracağı için enflasyona olumlu yansıyacaktır.

-Döviz kurunda dengelenme sağlandıkça Hazine'nin mevduat sahiplerine kur farkı vermesine gerek kalmayacaktır. (Dolayısıyla kur riskini Hazine üstleneceği için bütçeye ek maliyet geleceğini, bunun da kamu maliyesini bozacağını hesap edenler yanılabilir.)

Merkez Bankası dönüp ucuz dövizden rezervini artıracaktır"

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