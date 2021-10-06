Sabah yazarı Güngör: Atılan adımlar fiyatları kısa vadede aşağı çekmeyecek; emekli, memur gibi kesimlerin satın alma gücü iyileştirilmeli

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, gündemdeki hayat pahalılığı konusunu köşesinde değerlendirdi. Güngör, hükümetin hayat pahalılığı ve fahiş fiyatla mücadelede attığı adımların kısa vadede fiyatları aşağı çekeceğini düşünmediğini belirterek "yapısal sorunların çözümü için adımlar atılırken, diğer yandan da dar gelirli, emekli, memur gibi kesimlerin satın alma gücünü iyileştirecek adımların atılması gerekiyor" dedi.

Güngör, 15 Ekimde ki Meclis'e gelecek bütçe sürecine işaret ederek yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bütçede önceliklerin iyi tespit edilmesi şart… 2022'de olmazsa olmaz yatırımların dışında bakanlıklara kaynak transferinin yerine satın alma gücü düşen kesimlere kamunun daha fazla para aktarımının sağlanması gerekiyor. Bunun için bütçede belli bir marj olduğunu düşünüyorum.

Bütün ülkeler bizimle benzer süreçleri yaşıyor. Herkes enflasyonu düşürme, vatandaşlarının gelirlerini yükseltme derdinde… Dolayısıyla, bütçe açığının oranı Türkiye'de makroekonomik dengeler açısından önemli bir kriter olsa da olağanüstü dönemlerde marjların kullanılmasında sorun olmayabilir."