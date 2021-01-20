Sabah yazarı Güngör: 'Açıyoruz' denildiğinde işletmesini açabilecek güçte olanların sayısı giderek azalacak, restoran ve kafelere formül bulalım

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafelerin zor durumda olduğunu belirterek, “Korkarım, 'açıyoruz' denildiğinde işletmesini açabilecek güçte olanların sayısı giderek azalacak, restoran ve kafelere formül bulalım” görüşünü savundu.

Güngör yazısında, “Bu işletmeler hayatına devam edemezse orada çalışanlar ne olacak? O yüzden mart ayına kadar beklemeden restoran ve kafelerin açılması için formül bulunamaz mı? Kafe ve restoran çalışanları aşılanıp, AVM'lere girildiği gibi HES koduyla belirli sayıda müşteri kabul etme şartıyla bu işletmeler açılamaz mı?” düşüncesini dile getirdi.

Güngör, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu çağırsa Türkiye'deki elektrik ve gaz dağıtım şirketlerini, konuşsa... En azından şu soğuk kış günleri geçene kadar kafe ve restoranlarda çalışıp işsiz kalanların, işletmecilerin elektrik ve gazının kesilmesini önleyip, borçlarından feragat edilecek bir sistem getirse... Eminim, o zaman sosyal medyadaki kar manzarası fotoğraflarına bakarken içimiz daha az sızlar!" ifadesini kullandı.