Sabah yazarı: Fıstığın, fındığın, şunun bunun "aroma"sıyla idare etme zamanı geldi diyor bize yeni hayat!

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, “Dün marketten üç beş şey alacaktım... Baktım, sepetlere bayramlık şekerlemeler, çikolatalar, lokumlar yerleştirmişler. Fiyatlara gelince, sanki hepsi zıplamak istiyor da görünmez bir el tepelerinden aşağı doğru bastırıyor gibi... Yazılı olmayan kurallar her şeyi baştan düzenlemiş.” değerlendirmesini yaptı.

Babaoğlu yazısında, "Mesela öyle eskisi gibi kocaman kutularda çikolata, lokum almak doğru tercih olmaktan çıkartılmış. Gramlar 170-350 arasına sıkışmış artık; ambalajlar daha çok poşet şeklinde...Eh, ibret günleri bunlar; yani madem maksat "ağız tatlandırmak", o halde tatlandır, yetsin! Şunu da unutmayın; fıstığın, fındığın, şunun bunun "aroma"sıyla idare etme zamanı geldi diyor bize yeni hayat! Ne yapalım, yeter ki bayram, bayram kalsın!" ifadesini kullandı.