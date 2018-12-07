Sabah yazarı: Et yedikçe bacaklar uzayacak, protein aldıkça kafalar daha iyi çalışacak; köylülük kalmayacak

Sabah yazarı Engin Ardıç, sol siyasetin insanları yoklukta eşitlemek gibi bir yanılgıya düştüğünü iddia etti. Ardıç, "İnsanımız azla yetinmekten bezdi, kazanmak ve tüketmek istiyordu. Bunu kendisine sağlayanların peşine düştü ve hiç bırakmadı. Yüzyıllarca bulgur pilavına talim etmiş köylümüz, şimdi et bulunca mangala sarılıyor" dedi. "Beslenme düzelince kısa bacaklar da uzayacaktır. Protein aldıkça kafalar daha iyi çalışacaktır. Yüz çizgileri yumuşayacak, hareketler incelecektir" tespitini yapan Ardıç, "Üç kuşak sonra köylülük kalmayacaktır" ifadesini kullandı.

Ardıç'ın "Fakirlik sevenler" başlığıyla (7 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

...İnsanımız azla yetinmekten bezmişti.

Kazanmak ve tüketmek istiyordu.

Bunu kendisine sağlayanların peşine düştü ve hiç bırakmadı.

Yüzyıllarca bulgur pilavına talim etmiş köylümüz, şimdi et bulunca mangala sarılıyor ve kendisine "et yiyen ayılar" diyen sosyete tazelerine de dönüp tükürmüyor bile.

Beslenme düzelince kısa bacaklar da uzayacaktır. Protein aldıkça kafalar daha iyi çalışacaktır. Yüz çizgileri yumuşayacak, hareketler incelecektir.

Üç kuşak sonra köylülük kalmayacaktır, bu yüzyılın sonlarına doğru. Eh, köylülük ortadan kalkınca Köy Enstitüleri de kuramazsınız maalesef.

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