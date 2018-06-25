Sabah yazarı: Erdoğansız olmaz, AK Parti'de tarz değişmezse de olmaz!

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, dün (24 Haziran 2018) yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarını değerlendirdi. Seçmenin zorlukların farkında olduğunu savunan Müderrisoğlu, "Kur ve faizdeki tablonun, Türkiye’nin gerçeğini yansıtmadığını, Erdoğan’a çekilen operasyon üzerinden bu millete bedel ödetme tezgahı kurulduğunu cümle aleme duyurdu" dedi.

Okan Müderrisoğlu, "Seçim analizi" başlığıyla yayımlanan (25 Haziran 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti'ye, 'Sensiz olmaz ama senin de tarzını gözden geçirmen gerekiyor' dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'güçlü kredi açtı!' Siyasi sistemde, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nı öne çıkardı.

MHP'nin, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sergilediği duruşu takdir etti. HDP çatısı altında kümelenen Kürt kökenli vatandaşlara da 'ayrılıkçılığın değil entegrasyonun parçası olmalısın' mesajı gönderdi. Terörden arındırıldıkça Kürt sorunu tanımının da değişeceğini, bulunacak çözümün ise AK Parti ve MHP'nin 'evet' demesi halinde hayata geçeceğini söyledi. CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu döneminin kapanacağını, delege avı ile parti içi iktidarı sürdürme döneminin de sona ereceğini kayda geçirdi. Muharrem İnce ise CHP'de söylem değişikliğine, zihniyet değişikliğinin de eklenmesi gereğini ortaya çıkardı. İyi Parti'yi bir seferliğine denenmeye değer buldu. Diğerlerini ise marjinal düzeyde tuttu. Özetle...

Erdoğansız olmaz. AK Parti'de tarz değişmezse de olmaz"