Sabah yazarı: Erdoğan, 'faiz ile enflasyon' arasındaki sebep-sonuç ilişkisini açıklarken adeta 'Siz hepiniz, ben tek' der gibi

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikasına ilişkin olarak, "Bugün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'faiz ile enflasyon' arasındaki sebep-sonuç ilişkisini açıklarken adeta 'Siz hepiniz, ben tek' der gibi" yorumunu yaptı.

Müderrisoğlu, "Tamamen Erdoğan'a özgü ve tamamen O'nun iddiasıyla gerçekleştirilebilecek bir ekonomik model değişikliği bu. İlk şok dalgası kırıldıktan sonra piyasada 24 saatte tesis edilen denge, programın uygulanabilirliği noktasında epeyce umut yarattı. Lakin yeni modelin akademik ve teorik altyapısı için daha fazla kafa yorulması gerekiyor. Yani sadece Cumhurbaşkanına, Hazine Bakanına endeksli anlatım yeterli olmayabilir. İş dünyası örgütlerinin, üniversitelerin, düşünce kuruluşlarının da bir dizi sempozyumla Türkiye'nin ekonomideki arayışını ve hedeflerini -alışılmış ezberlerin dışında da değerlendirmesi gerekiyor..." ifadelerini kullandı.

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