Sabah yazarı: Erdoğan el atmasa Avrupa kupalarına katılmayı rüyanda görecek, ligde bile zor tutunacaktın!

Sabah yazarı Salih Tuna, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a birtakım "transfer" eleştirileri yöneltti. Herhangi bir takım adı anmadan "Avrupa'da kaliteli futbolcunun piyasası belli. Senin de bütçen belli; böyle rekabet edemezsin. Yabancı futbolcu sevdasına bütçeni çarçur edersen sonuçta yine batarsın" diyen Tuna, sözlerinin devamında "Daha evvel bu yüzden batmıştın. Sonra da devlet kapılarını aşındırmış, yardım 'dilenmiştin.' Yalan mı? Sayın Erdoğan el atmasa Avrupa kupalarına katılmayı rüyanda görecek, hatta ligde bile zor tutunacaktın" ifadesini kullandı.

Salih Tuna'nın "Erdoğan el atmasaydı rüyanda görürdün" başlığıyla yayımlanan (17 Ağustos 2017) yazısı şöyle:

Kimin parası daha çok, nihayetinde yarış buna döndü.

Zira paran varsa istediğin futbolcuyu transfer edebilirsin.

Bu yarışı kazanmak da büyük gurur oluyor! (Tevekkeli dememişler, akıl uçunca taraftarlık başlar.)

Madem rekabetin sonucunu para belirliyor...

Neymar'ın 222 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olduğu Avrupa piyasasıyla nasıl rekabet edeceksin?

"İzmir'in dağlarında çiçekler açar" diyerek mi?

Görmüyor musun, tuttuğun takımlarda artık "çiçek" açmıyor.

Misal, Galatasaray...

Bu sezon, of of of, zımba gibi. Gomis de bildiğin aslan.

Kempes ile Gullit arası bir şey.

Belhanda derseniz, döktürüyor.

Ne ki, koca Galatasaray'da Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci'nin dışında ilk 11'de Türk futbolcu yok!

Beşiktaş derseniz...

Lens'i bile yedekte tutabilecek kadar geniş kadroları var.

O kadar ki, ikiye bölün, ikisi de kafaya oynar. Ama iki takımda toplam Türk futbolcu sayısı bir elin parmaklarını bulmaz.

"Fenerbahçemize" gelince...

Trabzonspor'dan sonra en çok Türk futbolcuyla oynayan takım ama transfer bombalarını patlatmaya başladı, orda da azalır...

Şimdi beni iyi dinle...

Avrupa'da kaliteli futbolcunun piyasası belli. Senin de bütçen belli; böyle rekabet edemezsin.

Yabancı futbolcu sevdasına bütçeni çarçur edersen sonuçta yine batarsın.

Daha evvel bu yüzden batmıştın.

Sonra da devlet kapılarını aşındırmış, yardım "dilenmiştin."

Yalan mı?

Sayın Erdoğan el atmasa Avrupa kupalarına katılmayı rüyanda görecek, hatta ligde bile zor tutunacaktın!

Bunları tribünlerde "İzmir marşı" söyleyenler bilmez ama sen çok iyi bilirsin.

Onlar, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" derler ama hangi CHP milletvekilinin Atatürk'e "kefere" dediğini de bilmezler.

Onlar...

"İzmir'in dağlarını" terennüm ederler ama CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, "Biz Avrupalı olmaya hazırız. 'Gerekirse İzmir ayrılsın.' Yani biz istemeyiz bunlarla yaşamayı..." şeklinde bölücülüğün dik alasını yaptığını bilmezler.

O değil de...

Yüzümüzü ağartan Türk futbolcusu neden çıkmıyor?

En son Arda Turan çıktı. O da yıllar önce. Şimdilerde bir tek Yusuf Yazıcı var.

Zavallı Lucescu milli takımımızı nerden, nasıl kuracak?

Bir alt kümeye bakıyorsun; orası da yabancılarla dolu...

Bak sana ne anlatacağım:

Merhum Coşkun Özarı'nın 2. Lig'den alıp 16 -17 yaşında Wembley'e çıkardığı Ünal Karaman'ın kramponları yoktu.

Vardı da lastikti.

Wembley'den de yağmur eksik olmazdı.

Kaptan Sedat (Özden) kramponlarını vermişti de öyle oynayabilmişti.

Demem o ki, eskiden hiçbir şey yoktu.

Şimdi tesisler, stadyumlar gıcır gıcır.

Ama futbolcu çıkmıyor.

Çözüm mü?

Yabancı sınırlandırması şart.

Hele hele alt liglerde yabancı futbolcu hepten yasak edilmeli.

Başka yolu yok.