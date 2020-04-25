Sabah yazarı Engin Ardıç, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü" kurulması teklifine böyle karşı çıktı: Bir belediyenin ne üstüne vazifeyse insanların orası burası...

Sabah yazarı Engin Ardıç, CHP'nin İBB meclis üyelerinin, belediye meclisinde bir "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü" kurulması teklifine tepki gösterdi. "Bir belediyenin ne üstüne vazifeyse insanların orası burası... O müdürlük ne gibi bir "icraat" yapacaksa" diye yazan Ardıç, "Bu arpalıktan kaç L, kaç G, kaç B ve kaç T ekmek yiyecekti acaba?" ifadesini kullandı.

23 Nisan Ulsal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda LGBT+ bireylerin yayımladığı bildiriyi hedef alan Ardıç, " Çocuk yapma durumu olmayan insanlar, asla yapamayacakları çocukları savunuyorlar" dedi. Açılan, "LGBTçocuklarvardır" hastagine de tepki gösteren Ardıç, Ne demek bu? Böyle çocuklar mı vardır? Ne demektir "LGBT çocuk"? ifadesini kullandı.

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