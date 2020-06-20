Sabah yazarı Engin Ardıç: Maske takmayana hapis cezası şart

Sabah yazarı Engin Ardıç, bir kez daha Z kuşağını eleştirdi. "Bu çocukların ortak özellikleri genellikle cahil olmaları, politikayla ilgilenmemeleri, bir de aşırı özgüven" diyen Ardıç, Koronavirüs salgını dolayısıyla getirilen maske takma zorunluluğuna karşın kurala uymayan gençlerin "Virüs morukları öldürüyormuş, bize bir şey olmaz" yanılgısı içinde olduğunu belirtti.

"Kimisi de dikleniyor: 'Takmıyorum, takmayacağım, var mı ötesi?' Ötesi var, 3 bin 150 papel" diyen Ardıç, "Hapis cezası şart. Hem de sonradan teslim olmaca değil, hemen oradan alınıp götürülmece... Ama politikacılar da korkuyorlar gazeteciler de. 'Varoşları darıltmaktan' korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Öyle ya, kimse cebinde üç bin küsur lirayla sokağa çıkmaz, nasıl olsa ileride ödenecek, belki de af maf çıkacak, hiç ödenmeyecek" diyen Ardıç, "Hapis cezası şart. Hem de sonradan teslim olmaca değil, hemen oradan alınıp götürülmece" diye yazdı.

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