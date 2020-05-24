Sabah yazarı Engin Ardıç: Cihat Yaycı niçin görevden alınmış, niçin istifa etmiş kime ne bundan

Sabah yazarı Engin Ardıç, Tümamiral Cihat Yaycı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınarak Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasının ardından istifa etmesiyle ilgili konuşulan kulis bilgiler için, "Eee, bize ne bundan?" dedi.

Bugünkü köşesinde Yaycı'nın istifasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ardıç, İyi Parti Genel Bşakanı Meral Akşener'e de eleştirilerde bulundu. Ardıç, şunları kaydetti:

Birkaç gün önce bürokrasiden bir "görevden alma" ve ardından "istifa" haberi geldi. Ahmet Paşa ya da Mehmet Paşa... Kime ne bundan? (Cihat'tı galiba.) Niçin alınmış, o da niçin istifa etmiş? Kime ne bundan? Hulusi Akar'la arası iyi değilmiş galiba... Yok yok, daha önemli bir göreve getirilecekmiş... Eee, bize ne bundan?

Faşistler çok heyecanlandılar: Akılları sıra "hükümete vurma" fırsatını ellerine geçirmişlerdi... Kimse aldırmadı. Çünkü Ankara dedikoduları Ankara gazetecilerinden başka kimseyi ilgilendirmiyordu. Bir de "gizli Meralciler" çok duyarlık gösterdiler. Tarafsız görünmeye çalışıp Meralcilik edenler. Önce iki elleriyle bir gazeteyi batırmadan çıkarsınlar da sonra isterlerse Meralcilik mi Kemalcilik mi, Gülcülük mü, vaybabacımcılık mı, ne isterlerse ederler.

Arkadaşlar, bunlar "marjinal" işler. Marjinal işlerle vakit öldürürsen marjinal kalırsın. Bu seni mutlu edecekse mesele yoktur. Atı alan da parti olarak yüzde 45'le, lider olarak da yüzde 55'le Üsküdar'ı geçer.

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