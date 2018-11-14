Sabah yazarı Engin Ardıç: Ben Atatürk'e hakaret edecek bir sapık değilim

Türkiye'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da yazdığı köşe yazısıyla tepki çeken Sabah yazarı Engin Ardıç'tan yeni açıklama geldi. Ardıç bu kez, "Ben Atatürk'e hakaret edecek bir sapık değilim" dedi.

Ardıç "10 Kasım'da Genelev de kapalı mıydı, çocuktum, bilmiyorum" demiş, birçok kişi tarafından eleştirilmişti.

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Sabah yazarı bugünkü (14 Kasım 2018) yazısında şunları kaydetti:

Kaç kere söyledik ama bir kere daha söyleyelim:

Ben Atatürk'e hakaret edecek bir sapık değilim. Aklımı peynir ekmekle yemedim.

Atatürk'le bir sorunum, bir alıp veremediğim yoktur.

Ara sıra eleştirdiğim, cumhuriyetin ilk dönemlerinin birtakım yanlış uygulamaları ve daha sonraları da Atatürkçülük adına yapılan birtakım saçmalıklardır.

Azıcık kafası çalışan, okuduğunu anlama yeteneği olan herkes bunu bilir.

Bunlardan yola çıkıp bana "Atatürk düşmanı" diyen ya ahmak ya alçaktır.

Birtakım faşo bozuntuları, lafa anamı ve ölmüş babamı bile karıştıracak kadar ileri gittiler. Bazı basın çakalları da fırsat bu fırsattır deyip "imalı dokundurmalarda" bulundular.