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Sabah yazarı: Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri değerlendirme yaparsa ahenk bozulabilir

"bunun sıkıntısını geçmişte çok yaşadık"

10 Ekim 2018 12:42

Sabah yazarı Dilek Güngör Ekonomi Politikaları Kurulu üyelerinin değerlendirme yapmaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi. "Eğer, kurul üyelerinin her biri gün aşırı değerlendirme yapmaya kalkarsa ekonomi yönetiminde sağlanan ahenk bozulabilir" diyen Güngör, "Bu süreçte en önemli şey piyasaların kafasını karıştırmamak" ifadesini kullandı.

"Ekonomide tek seslilik korunsun" diyen Güngör bugünkü yazısında şunları kaydetti: 

24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de devlet yeniden yapılandırılmaya başladı. Bakanlıklar birleştirildi, kurullar ve ofisler kuruldu. Amaç hem bürokratik hantallıktan kurtulmak hem de işlerin hızlandırılmasını sağlamaktı.
Ekonomi yönetimi de bu süreçte çok seslilikten kurtulup, hızlı hareket etme kabiliyetine kavuştu. Tam bu sırada Külliye'de kurullara atamalar yapılmaya başlandı.
Önceki gece Ekonomi Politikaları Kurulu'nun faaliyete başladığı duyuruldu.
Biliyorsunuz, bu kurul, ekonomik konularda araştırmalar yapacak, küresel gelişmeleri izleyecek, hükümete politika önerileri sunacak.
Eğer, kurul üyelerinin her biri gün aşırı değerlendirme yapmaya kalkarsa ekonomi yönetiminde sağlanan ahenk bozulabilir. Bu süreçte en önemli şey piyasaların kafasını karıştırmamak...
Zira, bunun sıkıntısını geçmişte çok yaşadık.

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