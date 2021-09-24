Sabah yazarı Duran: Washington'da Ankara'ya karşı eski yoğun gerilim havası yok

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, "Washington'da Ankara'ya karşı eski yoğun gerilim havası yok. Afganistan müzakereleri ve Ankara'nın Mısır ve BAE ile normalleşme adımları havayı bir miktar değiştirmiş." değerlendirmesini yaptı.

Duran yazısında, "Erdoğan'ın Türk-Amerikan ilişkileri hakkındaki soruya verdiği cevaptaki memnuniyetsizliği açıktı. Cevabına "Sağlıklı bir sürecin işlediğini söyleyemem" diyerek başladı. "Ben oğul Bush ile iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem" şeklinde bitirdi. Patriot satılmamasından, alınan F-35'lerin teslim edilmemesinden ve S-400 dayatmasından duyduğu rahatsızlığı ifade etti ve ekledi: "Artık eski Türkiye de yok. Bu Türkiye başka bir Türkiye. Savunma sanayiinde de biz her geçen gün daha ileri gidiyoruz, daha ileri gideceğiz. Ama yarın 'Niçin F-35'i almıyorsun?' diyemezler. Vermezsen almayız. O zaman biz daha başka kapılara da müracaat ederiz." düşüncesini dile getirdi.

Duran şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, İdlib'deki gerilim ve bu ayın sonunda Soçi'de Putin ile gerçekleşecek ikili görüşmesine dair soruda ise sanki kıyaslayarak Rusya (Putin) ile iyi ilişkileri vurguladı. İkili ilişkilerde önemli bir karara varılacağını söyledikten sonra şu şekilde devam etti: "Biz Rusya ile ilişkilerde şu ana kadar herhangi bir yanlış görmedik. Ticaret hacmine baktığımız zaman iyi bir konumdayız ve sürekli ilerleyen bir ticaret hacmi var. Suriye'deki gelişmeleri daha iyi bir konuma taşıma noktasında zaman zaman bazı sıkıntılar yaşamıyor değiliz. Ama bunu da attığımız adımlarla hemen telafi edebiliyoruz."

Ayrıca, lider diplomasisinin Dağlık Karabağ krizi ve 6'lı platform konusundaki faydalarına değindi. Biden yönetimi, S-400, YPG ve FETÖ konularında ilerleme olmayacağı görüşüyle Türkiye ile ilişkileri zamana yayan bir yaklaşımda. Washington'da Ankara'ya karşı eski yoğun gerilim havası yok. Afganistan müzakereleri ve Ankara'nın Mısır ve BAE ile normalleşme adımları havayı bir miktar değiştirmiş. Ancak yeni işbirliği hamleleri üretilmedikçe Erdoğan'ın değindiği durgunluk ve çözümsüzlük hali devam edecek gibi görünüyor. Ankara-Moskova hattında ise dört gün sonra iki liderin ilişkileri yeni bir düzleme taşıyabilecek önemde görüşmesi gerçekleşecek."