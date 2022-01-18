Sabah yazarı Duran: Seçmen hâlâ muhalefette 2023 sonrasında Türkiye’yi taşıyabilecek alternatif göremiyor

Sabah yazarı Burhanettin Duran, seçmenin muhalefette 2023 sonrasında Türkiye'yi taşıyabilecek bir alternatif göremediğini söyledi.

Duran, şu ifadeleri kullandı:

"'Bir hikâye gerekli' ya da 'çılgın proje lazım' diye akıl verenler bunun ziyadesiyle farkında. Uluslararası sistemde artan belirsizlikler ve Türkiye'nin etrafında devam eden sorunlar halkımızın zihninde 'seçimden sonra ne olacak?' sorusunu öne çıkarıyor. Ülkemizin kritik konularında ne yapılması gerektiği hususunda uzlaşması mümkün olmayan 6 artı 1 muhalefetin bu hali güven oluşturmuyor. Parti siyasetinin sert polemikleri olmasa da muhalefetin kazanması durumunda 'Türkiye'nin 2023 sonrasında nereye gideceği konusu' belirli bir seçmen grubunda beka kaygıları doğuruyor. Parti siyaseti-dış politikaekonomi denkleminde 'siyasetin önceliğinin' ne anlama geldiğini en iyi bilen lider olarak Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde kazanma imkânı çok fazla."

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