Sabah yazarı Duran: Kılıçdaroğlu, kendi profilini öyle bir yere yerleştirdi ki, aday olmamasını açıklaması zorlaştı

Sabah yazarı Burhanettin Duran, "Kılıçdaroğlu, kendi profilini öyle bir yere yerleştirdi ki, aday olmamasını açıklaması zorlaştı" görüşünü savundu.

Duran yazısında, "6'lı masada kim kimi meşrulaştırıyor meselesi oldukça tartışmalı. Üç küçük muhafazakâr partinin CHP ile bir arada durması, kararsız muhafazakâr seçmeni bu partilerden uzak tutuyor. CHP ile aynı safta ve söylemde olmak ise bu partilere diğer seçmen gruplarından çok az şey getiriyor. Ayrıca, CHP'lilerin tepkilerinden anlaşılan 6'lı masadakiler bir CHP'li adayı 'ortak aday' olarak kabul etmek durumundalar. Bu ismin Kılıçdaroğlu olacağı konusu da netleşmek üzere. Peki Kılıçdaroğlu bu saatten sonra başka bir isim önerebilir mi? Kendi profilini öyle bir yere yerleştirdi ki, aday olmamasını açıklaması zorlaştı. CHP dışı bir adayı seçmenine kabul ettirmesi ise neredeyse imkânsız." ifadesini kullandı.