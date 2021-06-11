Sabah yazarı Duran: Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi çetin bir müzakereye sahne olabilir ancak olumsuz bir sonuç beklenmemeli

Sabah yazarı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı ikili görüşmeye ilişkin olarak, "Kuşkusuz Erdoğan ile Biden’ın görüşmesi çetin bir müzakereye sahne olabilir. Ancak olumsuz bir sonuç beklenmemeli. Sadece sorunlara vurgu yaparak gerginliğin devam ettirilmesi en düşük ihtimalli senaryo" dedi.

Duran, "Washington’daki 'Türkiye’yi ihmal edelim, tarafına bakmayalım' havası dağılmış durumda. 'Sorunları paranteze alarak işbirliğine yönelelim' eğilimi ağır basıyor. Bu sebeple Brüksel’de S-400 meselesinde Erdoğan ile Biden arasında gerilim bekleyenlere katılmıyorum. Bu konu gündemde olsa da aslında dondurulmuş bir gerilim alanı artık. Ortadoğu’dan çekilmenin hiç de kolay olmadığını fark eden Biden yönetiminin Türkiye ile ilişkilerin daha kötüye gitmesinden elde edeceği hiçbir fayda yok. Yani Biden’ın başkan yardımcısı olduğu dönemde yakından tanıdığı Erdoğan ile gerilimi tercih etmesi için ortada makul bir gerekçe yok" ifadelerini kullandı.

Duran, "Türk-Amerikan ilişkilerini tekrar rayına oturtacak ölçüde büyük bir uzlaşma ya da pazarlık beklemek de doğru olmaz. İki liderin sorunları (S-400, F-35, FETÖ, YPG, Doğu Akdeniz) paranteze almasını, birkaç işbirliği konusunda (Afganistan, Suriye, Ukrayna ve Libya gibi) uzlaşmasını ve diplomasiye hız vermesini bekliyorum. İlişkilerde yeni bir döneme geçmenin yolu da bu" düşüncesini dile getirdi.

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