Sabah yazarı Duran: Erdoğan elbette Macron'un polemiklerinden rahatsız değil

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında polemiklerin eksik olmadını belirterek, "Erdoğan ise, elbette Macron'un polemiklerinden rahatsız değil. 'Kırmızı çizgilerin' içinin boş olduğunu görüyor.

Merkel'in yürüttüğü arabuluculuğa ise değer veriyor." görüşünü savundu.

Duran, "AB içerisindeki Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinin Türkiye ile sorun yaşamak istemediğini biliyor. Bu arada, Macron'un güya 'Türk halkı ile Erdoğan'ı' ayırma taktiği ise hayli komik.Bütün acemiliğine rağmen Macron da buna inanıyor olamaz. Kendi iç siyaseti için atraksiyon yaptığı çok belli." düşüncesini dile getirdi.

Gazeteci- yazar Murat Yetkin'in dünkü yazısına göndermede bulunan Duran, Ancak Doğu Akdeniz konusunda Erdoğan'ı hedef almanın Türkiye kamuoyunu bütünleştirdiğini gören bazı gazeteciler 'bu polemikler Erdoğan'a ilaç gibi geliyor' uyarısı yapmakta aceleciler. Nafile çaba, bu gidişle Erdoğan ve Macron arasındaki polemiklerin üçüncü raundu da olur dördüncüsü de." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Murat Yetkin: Macron şu sıralar ilaç gibi geliyor Erdoğan’a