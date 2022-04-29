Sabah yazarı Duran: Bence Babacan'ın siyasi planı aslında 2028'e yönelik

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın seçim kararına ilişkin olarak, "Babacan bu riskli kararla yeni seçim yasasının düşürdüğü pazarlık payını yeniden artırmaya çalışıyor" değerlendirmesini yaptı.

Duran yazısında, " Bence Babacan'ın siyasi planı aslında 2028'e yönelik. Davutoğlu için de aynısı söylenebilir. Bunun için kimliklerini ve iddialarını korumak zorundalar. 6'lı masa onları ortak cumhurbaşkanı adayı yapmadıkça başka bir parti adı altında seçime girmenin iddialarını öldüreceğini görüyorlar. DP Genel Başkanı Uysal'ın geçenlerde attığı tweet üzerinden kendilerine verilen mesaj bu ihtimalin sıfır olduğu yönünde. Siyasette kalıcı olabilmek için ne kadar oy aldıklarını görmek durumundalar. İP ve Akşener örneği ortada. Bu haliyle Babacan milletvekili olmayı değil, partisinin hatırı sayılır oy almasını arzuluyor. Kaldı ki bu tercih, muhalefetin kazanması durumunda 6 genel başkanın oluşturacağı kabine hesaplarında bu elini zayıflatmıyor." düşüncesini dile getirdi.

Duran şu ifadeleri kullandı:

"DEVA ve GP, AK Parti tabanından oy alabilmeyi hedefliyor. Kılıçdaroğlu'nun kurduğu 6'lı masada oturmayı bu tabana anlatmanın zorluğu ortadayken bir de buna CHP ya da İP listesinden girmeyi eklemenin ağır eleştiriler çekeceğini biliyorlar. SP listesi ile girmek de aynı parti çatısı altında bir araya gelemeyen Davutoğlu ve Babacan için küçültücü olabilirdi. 6'lı masada özgüveni iyice artan ve gündemde kendi cumhurbaşkanı adaylarını yarıştıran CHP için DEVA artık daha değerli bir parti. Bir anlamda, Babacan bu riskli kararla yeni seçim yasasının düşürdüğü pazarlık payını yeniden artırmaya çalışıyor. DEVA bu kararla 6'lı masada oturan, Millet İttifakı'nda yer alabilecek konumda olan ancak kendi özgün programını kamuoyu ile paylaşabilen bir yerde durduğunu göstermeye çalışıyor. Bu haliyle İP için de bir rakip. Hatta HDP tabanından oy çekmeyi de hesaplayabilir."