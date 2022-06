Sabah yazarı Duran: Aklı başında her siyasetçi, sığınmacıların bir anda ve zorla gönderilemeyeceğini biliyor

Sabah yazarı Burhanettin Duran, "aklı başında her siyasetçinin, sığınmacıların bir anca ve zorla gönderilemeyeceğini bildiğini" belirtti.

Duran, "İstikrarlı ve orta-uzun vadeli bir geri dönüş politikasının uygulanmasının gerektiği açıktır. Zaten Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşü iktidarın 2017'den itibaren uyguladığı bir politika" düşüncesini dile getirdi.

Duran, yazısında şunları kaydetti:

"Aklı başında her siyasetçi, sığınmacıların bir anda ve zorla gönderilemeyeceğini biliyor. Ne devlet sorumluluğu ne uluslararası hukuk ne de insani değerler buna müsaade ediyor. Sığınmacıların geri dönüşünü yönetmek hem iktidarın hem de muhalefetin birlikte sorumluk üstlenmesi gereken bir konu. 2023 seçimleri öncesi terörle mücadele gibi sığınmacıların geri dönüşü de popülizmin alanından çıkarılmalı. Zira bugün bazı marjinal partilerin seslendirdiği sığınmacı karşıtı söylem ırkçı forma oturarak her kesimden insanı etkileme trendinde. Bu söylem gazetecisinden akademisyenine her kesimde kaba ve yumuşak versiyonlarıyla dışlayıcı bir üst norma dönüşüyor. Önlem alınmazsa sığınmacı karşıtı söylemler siyasetin merkezindeki partilerin hepsini kuşatacak bir yere gelebilir. Uluslararası konjonktür bu gidişatı besleyecek özellikler gösteriyor."