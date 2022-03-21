Sabah yazarı Donat: Turşu kurar gibi parti kuruluyor, bu gidişe "dur" denilmeyecek mi?

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Türkiye'de siyasi parti kuranların sayısının arttığını belirterek, "Turşu kurar gibi parti kuruluyor, bu gidişe "dur" denilmeyecek mi?" görüşünü savundu.

Donat yazısında, "Türkiye'de bu konu sulandırıldı... Cıvık sabun haline geldi... Ayağa düştü. Öylesine ki... Turşu kurar gibi parti kuruluyor... Senelerdir... Böyle gelmiş, böyle gidiyor. Bu gidişe 'dur' denilmeyecek mi? 'Bu konu' ne zaman konuşulacak? Yakın geçmişten bir görüntü... 1 Kasım 2015... Milletvekili seçimi yapıldı. 29 parti, 'seçime girmeye' hak kazandı. Ama 13'ü, 'havlu attı.' Seçime katılmadı. 16 partiden 4'ü barajı aştı... Meclis'te, milleti temsil etti. Geri kalan 12 parti... "Yüzde 1'in altında" oy aldı... Hatta... 4'ünün oyu, "Binde birin altında. Böyle siyaset... Böyle demokrasi olur mu?" ifadesini kullandı.