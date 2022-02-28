Sabah yazarı Donat: Türkiye, 28 Şubat'ı benden öğrendi 

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nda da söyledim... Başbakan Erbakan da dâhil... Türkiye, 28 Şubat'ı benden öğrendi." ifadesini kullandı.

Donat yazısında, "23 Şubat 1997... Gençlerbirliği- Altay maçı... İlhan Cavcav ile protokol tribünündeyiz.

Arka sıralardan... Kasketli... Siyah gözlüklü 'birisi' ısrarla 'gel gel' işaretleri yaptı... Merak ettim... Yanına gittim. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya... Altay taraftarı imiş... Maç boyunca, 'MGK toplantılarını' anlattı. Askerin, ';Hükümete tepkisini... Cumhurbaşkanı Demirel'in askeri nasıl frenlediğini...' Ve... 28 Şubat'ta yapılacak toplantıda, 'Kıyametin kopacağı' bilgisini verdi. Yazdım... Manşet oldu... Kıyamet koptu. 28 Şubat gecesi... Medya ordusu, Çankaya Köşkü'nün önündeydi." bilgisini paylaştı.

TIKLAYIN | 25. yıl dosyası; 25 soruda A’dan Z’ye 28 Şubat süreci