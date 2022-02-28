T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sabah yazarı Donat: Türkiye, 28 Şubat'ı benden öğrendi 

28 Şubat 2022 09:40

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nda da söyledim... Başbakan Erbakan da dâhil... Türkiye, 28 Şubat'ı benden öğrendi." ifadesini kullandı. 

Donat yazısında, "23 Şubat 1997... Gençlerbirliği- Altay maçı... İlhan Cavcav ile protokol tribünündeyiz.
 Arka sıralardan... Kasketli... Siyah gözlüklü 'birisi' ısrarla 'gel gel' işaretleri yaptı... Merak ettim... Yanına gittim. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya... Altay taraftarı imiş... Maç boyunca, 'MGK toplantılarını' anlattı. Askerin, ';Hükümete tepkisini... Cumhurbaşkanı Demirel'in askeri nasıl frenlediğini...'  Ve... 28 Şubat'ta yapılacak toplantıda, 'Kıyametin kopacağı' bilgisini verdi. Yazdım... Manşet oldu... Kıyamet koptu. 28 Şubat gecesi... Medya ordusu, Çankaya Köşkü'nün önündeydi." bilgisini paylaştı.

TIKLAYIN | 25. yıl dosyası; 25 soruda A’dan Z’ye 28 Şubat süreci

 

Sabah yazarıYavuz Donat28 Şubat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24