Sabah yazarı Donat: Sanırsınız ki, Rusya ve Ukrayna'dan atılan füzeler, Antalya'ya düşmüş

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Türkiye'de turizmi etkilediğini yazdı.

Donat yazısında, "Şubat ortasında Alanya'daydık... 'Turist yağmuru' başlamıştı... Rus... Ukraynalı... Deniz, kum, güneş... "Sezon" erken açılmıştı. Otelci, lokantacı, esnaf... Herkes memnundu. '2022... Altın yıl... Turizm patlaması' konuşuluyordu. Şimdi Antalya'dayız. Sanırsınız ki, Rusya ve Ukrayna'dan atılan füzeler, Antalya'ya... Güney sahillerimize... Turizm cennetimize düşmüş. 'Turizmin başkenti'nde, 'sektör' ağır yaralı... 'Savaş yarası." ifadesini kullandı.