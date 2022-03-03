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Ekonomi

Sabah yazarı Donat: Sanırsınız ki, Rusya ve Ukrayna'dan atılan füzeler, Antalya'ya düşmüş

"Turizmin başkenti'nde, 'sektör' ağır yaralı"

03 Mart 2022 09:22

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Türkiye'de turizmi etkilediğini yazdı. 

Donat yazısında, "Şubat ortasında Alanya'daydık... 'Turist yağmuru' başlamıştı... Rus... Ukraynalı... Deniz, kum, güneş... "Sezon" erken açılmıştı. Otelci, lokantacı, esnaf... Herkes memnundu. '2022... Altın yıl... Turizm patlaması' konuşuluyordu. Şimdi Antalya'dayız. Sanırsınız ki, Rusya ve Ukrayna'dan atılan füzeler, Antalya'ya... Güney sahillerimize... Turizm cennetimize düşmüş. 'Turizmin başkenti'nde, 'sektör' ağır yaralı... 'Savaş yarası." ifadesini kullandı. 

 

RusyaUkraynaYavuz DonatSabah yazarıişgal
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