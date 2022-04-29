T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sabah yazarı Donat: Otobüsçüler akaryakıt fiyatının düşmesini bekliyor

 "Seçim konuşan yok, tek gündem ekonomi"

29 Nisan 2022 09:48

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, " Otobüsçüler akaryakıt fiyatının düşmesini bekliyor" diye yazdı. 

Donat yazısında, "Seçim... Siyaset... Ekonomi... Rusya-Ukrayna Savaşı... Gündem... Kim, ne diyor? Otobüsçüler... Yolcular... Esnaf... Görevliler... Dinledik. Otobüsçüler... Akaryakıt fiyatının düşmesini bekliyor.  Yolcu... Elektrik, doğalgaz faturasından dertli. Yozgatlı kadın... Dedi ki: 'Keçiören'deki semt pazarı ile büyük marketler arasında uçurum var... Fiyat uçurumu... Özellikle de sebzede, meyvede.'  Seçim... Konuşan yok... Tek gündem ekonomi." ifadesini kullandı. 

Sabah yazarıYavuz Donatotobüsakaryakıtfiyatdüşme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24