Sabah yazarı Donat: Otobüsçüler akaryakıt fiyatının düşmesini bekliyor

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, " Otobüsçüler akaryakıt fiyatının düşmesini bekliyor" diye yazdı.

Donat yazısında, "Seçim... Siyaset... Ekonomi... Rusya-Ukrayna Savaşı... Gündem... Kim, ne diyor? Otobüsçüler... Yolcular... Esnaf... Görevliler... Dinledik. Otobüsçüler... Akaryakıt fiyatının düşmesini bekliyor. Yolcu... Elektrik, doğalgaz faturasından dertli. Yozgatlı kadın... Dedi ki: 'Keçiören'deki semt pazarı ile büyük marketler arasında uçurum var... Fiyat uçurumu... Özellikle de sebzede, meyvede.' Seçim... Konuşan yok... Tek gündem ekonomi." ifadesini kullandı.