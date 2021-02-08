Sabah yazarı Donat: Ortalıkta sahte demokratlar at koştururken "yeni" anayasa yapmak zor

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Ortalıkta sahte demokratlar at koştururken 'yeni' anayasa yapmak zor" görüşünü savundu.

Donat yazısında, "Siyasetin, 'ABC'si Anayasa'sı' diyalogdur... Uzlaşma kültürüdür. Bunların olmadığı yerde siyaset, çamur sahada maç yapmaya benzer. Saha... Bu durumdayken... İçeride, dışarıda birileri, 'Hakem, düdüğünü çalıp, iptal etse de, maç oynanmasa' diye dua ederken.. Ortalıkta 'Vesayet... Garnizon... Darbe' rüyası gören sahte demokratlar at koştururken... 'Yeni' Anayasa yapmak... Zor." ifadesini kullandı.