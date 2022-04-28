Sabah yazarı Donat: Millet her yerde olduğu gibi bugünü, akaryakıt, doğal gaz, elektrik faturasını konuşuyor

Sabah yazarı Yavuz Donat, " Millet her yerde olduğu gibi bugünü, akaryakıt, doğal gaz, elektrik faturasını konuşuyor" değerlendirmesini yaptı.

Donat yazısında Düzce ziyaretine değinerek, "Parkta, sokakta, çarşıda sorduk... Seçim, siyaset... Gündem: Millet... Her yerde olduğu gibi... Bugünü konuşuyor... Akaryakıt, doğalgaz ve elektrik faturası... Çok konuşulan bir diğer konu... Fındık. Bölgenin en önemli gelir kaynağı. Piyasa yavaş yavaş canlanıyor. Biraz da yaklaşan bayram bereketi. Erken seçim... İsteyeni görmedik." ifadesini kullandı.