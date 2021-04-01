Sabah yazarı Donat, Koronavirüs olan AKP ve CHP milletvekillerinin listesini paylaştı

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Koronavirüs'e yakalanan AKP ve CHP milletvekillerinin isimlerini paylaştı.
Donat'ın yazısında paylaştığı isim listesi şöyle:
"M.Naci Bostancı, M.Emin Akbaşoğlu, Ahmet Salih Dal, İsmail Bilen, Ahmet Akay, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, Ziver Özdemir, Orhan Yeğin, Hasan Turan, Vedat Demiröz, Vahit Kiler, Osman Boyraz, Hacı Ahmet Özdemir, Binali Yıldırım, Şeyhmuz Dinçel, Süleyman Karaman, Çiğdem Koncagül, Zeynep Gül Yılmaz, Vahit Kiler, Cevdet Yılmaz, Akif Çağatay Kılıç, Hamza Dağ, Hüseyin Yayman, M.Levent Karahocagil, Yasin Uğur, Tülay Kaynarca, Orhan Atalay, Vildan Yılmaz Gürel, Mustafa Demir, Eyüp Özsoy, Osman Ören, Rizgin Birlik, Ahmet Özdemir, Burhan Çakır, Metin Gündoğdu, Tamer Akkal, Husret Dinç, Yelda Erol Gökcan, Arzu Aydın, Kadir Aydın, Refik Özen, Ahmet Çolakoğlu, Tuba Vural Çokal, Çiğdem Erdoğan Atabek, Süreyya Sadi Bilgiç, Cemal Bekle, Pakize Mutlu Aydemir, Selahattin Minsolmaz, Ali İhsan Yavuz, Yusuf Beyazıt, Hakan Çavuşoğlu, Arife Polat Düzgün, Serkan Bayram, Atay Uslu, Yusuf Başer, Ahmet Çakır, Ahmet Büyükgümüş, Mehmet Özhaseki, Sabri Öztürk, Hacı Özkan, Osman Mesten, Mehmet Akif Yılmaz, Muhammet Müfit Aydın, Meliha Akyol, Semra Kaplan Kıvırcık, Bayram Özçelik, Ahmet Demircan, Celalettin Güvenç, Şenel Yediyıldız, Muhammet Avcı, Mustafa Yel, Selami Altınok, Rıza Posacı, Mehmet Yavuz Demir, Metin Yavuz, Ceyda Bölünmez Çankırı, İbrahim Aydın, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Polat Türkmen, Ekrem Çelebi, Belgin Uygur, Özlem Zengin, Yakup Taş, Feyzi Berdibek, Şamil Ayrım, Mehmet Cihat Sezal, Selman Özboyacı, Kadir Aydın, Mehmet Erdoğan, Nevzat Ceylan, Aziz Babuşçu, İlyas Şeker, İsmail Tamer.
CHP
Veli Ağbaba, Emine Gülizar Emecan, Bayram Yılmazkaya, Aziz Aydınlık, Gürsel Erol, Tuncay Özkan, Özcan Purçu, Yüksel Özkan, Serkan Topal, Cengiz Gökçel, Orhan Sümer, Gürsel Tekin, Baha Ünlü, Faik Öztrak, Onursal Adıgüzel, Mehmet Güzelmansur, Ahmet Kaya, Ahmet Akın, Tufan Köse, Faruk Sarıaslan, Ahmet Önal, Tahsin Tarhan, Oğuz Kaan Salıcı."