Sabah yazarı Donat: İsraf, Türkiye'nin önemli sorunu

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Ankara Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Türkiye'nin önemli sorununun israf olduğunu belirten Donat, "Toptancı Hal esnafı, israftan yakındı." değerlendirmesini yaptı.

Donat yazısında, "İsraf... Türkiye'nin önemli sorunu... Toptancı Hal esnafı, israftan yakındı. Sebzede, meyvede 'fire' yüzde 5-8 arasında. 'İsraf' ise... Yüzde 15-20. Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Ceyhan Gündüz dedi ki: 100 evin 75'inin buzdolabında, "İhtiyaçtan fazla" ürün var... Domates, biber, çabuk çürüyen meyve... Bir kısmı çöpe gidiyor... İsraf ne kadar artarsa, fiyatlar da o kadar artıyor. Var mı itirazı olan? Dinleyenlerden... İtiraz eden çıkmadı" ifadesini kullandı.