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Gündem

Sabah yazarı Donat: Gerçek gündem işsizlik, korona ile mücadele, aşı;  seçmen, “umuda" oy verir, "boş lafa" değil

03 Şubat 2021 11:18

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat gerçek gündemin erken seçim, siyaset, yeni parti değil işsizlik olduğunu yazdı. 

Donat, "Şairin, 'Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya / Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya' dediği misal: Yurdu geziyor, görüyor, dinliyoruz.  Erken seçim... Siyaset... Yeni parti... Sosyal medya zevzekliği... Milletin umurunda değil. Gündem... Korona ile mücadele... Aşı...  Esnafa ekonomik destek...  İşsizlik... Gençlere iş... Örnek, Erzurum'da 18-30 yaş arası, 30 bin işsiz var." ifadesini kullandı. 

Donat yazısında, " Beklenti... Yatırım... Proje... İstihdam... Üretim... İhracat. Unutmayalım... Seçmen, 'umuda' oy verir, 'boş lafa' değil." düşüncesini dile getirdi.

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