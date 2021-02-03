Sabah yazarı Donat: Gerçek gündem işsizlik, korona ile mücadele, aşı;  seçmen, “umuda" oy verir, "boş lafa" değil

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat gerçek gündemin erken seçim, siyaset, yeni parti değil işsizlik olduğunu yazdı.

Donat, "Şairin, 'Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya / Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya' dediği misal: Yurdu geziyor, görüyor, dinliyoruz. Erken seçim... Siyaset... Yeni parti... Sosyal medya zevzekliği... Milletin umurunda değil. Gündem... Korona ile mücadele... Aşı... Esnafa ekonomik destek... İşsizlik... Gençlere iş... Örnek, Erzurum'da 18-30 yaş arası, 30 bin işsiz var." ifadesini kullandı.

Donat yazısında, " Beklenti... Yatırım... Proje... İstihdam... Üretim... İhracat. Unutmayalım... Seçmen, 'umuda' oy verir, 'boş lafa' değil." düşüncesini dile getirdi.