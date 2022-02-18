Sabah yazarı Donat: Erdoğan'ın önünde sadece, 'güçlü bir engel' kalıyor, ekonomi

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Erdoğan'ın önünde sadece, 'güçlü bir engel' kalıyor, ekonomi. Şimdi bütün gayreti 'ekonomide esen rüzgârları' dindirmek" düşüncesini dile getirdi.

Donat yazısında, "Erdoğan... Koşmaya devam Cumhurbaşkanı Erdoğan... Covid-19 sürecinde, 'erken ayağa kalktı, koşmaya devam.' Karşısındaki cephenin 'dağınıklığını' görüyor... 2023'e uzanan yolun 'taşlarını döşüyor.' 'Partisini... Vizyonunu... Programını' güncelliyor. 'Dışa dönük sorunların' üzerini çizmeye çalışıyor... Birleşik Arap Emirlikleri... Ermenistan... Mısır... İsrail... Sıra galiba, 'Suriye ile yeni bir sayfa açmaya' geldi. Erdoğan'ın önünde sadece, 'güçlü bir engel' kalıyor... Ekonomi. Şimdi... Bütün gayreti... 'Ekonomide esen rüzgârları" dindirmek." ifadesini kullandı.