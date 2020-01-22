Sabah yazarı Donat: Belli ki Bahçeli’nin FETÖ’nün siyasi ayağı konusunda bildiği bazı şeyler var

Sabah yazarı Yavuz Donat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Bize yetki versinler ortaya çıkaralım” açıklamasına ilişkin, “Belli ki Bahçeli karnından konuşmuyor” yorumunu yaptı.

Donat, “Bahçeli, boş konuşmuyor. Siyasi ayak konusunda bildiği bazı şeyler var. Siyasi ayak, öteki ayaklar. Ne varsa ortaya çıkmalı. Hiçbir şey karanlıkta kalmamalı” düşüncelerini dile getirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de geçtiğimiz günlerde yazdığı iki yazıda da Bahçeli’nin siyasi ayağa ilişkin bir bilgisi olabileceğini ifade etmişti.

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