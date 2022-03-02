Sabah yazarı Donat: Antalya, "savaş bölgesine göbekten bağlı"

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Kabaktan patlıcana... Salatalıktan bibere... Çilekten süs bitkilerine kadar... Antalya, 'savaş bölgesine göbekten bağlı." değerlendirmesini yaptı.

Donat yazısında, "Türkiye'nin meyve, sebze üssü... Üretici... Komisyoncu... Nakliyeci... İhracatçı... Yaş sebze ve meyve... Rusya... Ukrayna... Savaş... Kim ne diyor? Dinliyoruz.Ama... İlk söz, "rakamların." Türkiye'nin toplam ihracatında Rusya'nın payı yüzde 2.6... Antalya'nın toplam ihracatında ise yüzde 8.8. Türkiye'nin toplam ihracatında Ukrayna'nın payı yüzde 1.2... Antalya'nın toplam ihracatında ise yüzde 4.9. Antalya'nın, "turunçgiller ihracatında" Rusya'nın payı... Yüzde 27.7... Ukrayna'nın payı da yüzde 13.6. Antalya'nın domates ihracatının yüzde 7.5'i Rusya'ya... Yüzde 15.8'i Ukrayna'ya. Rakam çok... Uzatmayalım... Özeti şu: Antalya, 'savaş bölgesine göbekten bağlı." ifadesini kullandı.