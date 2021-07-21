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Sabah yazarı Donat: Ankara'nın “yerele" yolladığı kaynak konusuna Cumhurbaşkanı’nın el atması lazım 

"Bodrum, Çeşme, Antalya ve Marmaris'in 'tabela' nüfusları ile 'turizm' nüfusları arasındaki fark dağlar gibi"

21 Temmuz 2021 12:23

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Bodrum, Çeşme, Antalya ve Marmaris'in 'tabela' nüfusları ile 'turizm' nüfusları arasında dağlar kadar fark olduğunu belirterek, Ankara'da yerele gelen kaynak konusunda düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Donat, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Bu işe' el atması lazım." 

Donat yazısında, "Konu Ankara'nın 'yerele' yolladığı kaynak. Para 'nüfusa' göre veriliyor. Ama... Bodrum'un... Çeşme'nin... Antalya'nın... Marmaris'in... "Tabela" nüfusları ile "Turizm sezonu" nüfusları arasındaki fark... Dağlar gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çözülsün' demedikçe... Bürokrasinin bu düğümü çözebilmesine olanak yok." ifadesini kullandı. 

ErdoğanAnkarayerelkaynakBodrumÇeşmenüfus
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