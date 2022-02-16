Sabah yazarı Donat: Alanya’dan Cumhurbaşkanı’na mektuplar var, akaryakıttan vergi alınmasın istiyorlar

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Alanya gezisinden notlarını kaleme almaya devam ediyor. Donat, bölgede yaşayanların Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taleplerini bugünkü köşesine taşıdı.

"Cumhurbaşkanı’na mektuplar var" diyen Donat yazısında, "Cumhurbaşkanımız bir hedef koydu... Bu yıl 40 milyon turist, 35 milyar dolar gelir... Onu mahcup etmeyeceğiz. Ama... Gelen turistin yüzde 20'si, havaalanından otele ulaşmak için çile çekiyor. Alanya-Antalya yolu... Çok trafikli... 50'den fazla kırmızı ışık var... Dur/kalk... Dur/kalk... 135 kilometre yolu, tur otobüsü dört saatte geçiyor... Başkanımız emir versin, yol acilen iyileştirilsin." ifadesini kullandı.

Donat şunları kaydetti:

"Minibüsçüler yolumuzu çevirdiler... Sonra taksiciler de geldiler... "Bizi de dinleyin" dediler. "Temsilcileri" konuştu... Paşa Özkan... Halk otobüsçülerinin, minibüsçülerin başkanı: Reisimizin iki dudağının arasında... Bir emir versin yeter... Akaryakıttan vergi alınmasın.Bakkal çok... Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, "hepsinin adına" konuştu: Oh! Çok şükür, turist gelmeye başladı... Bu yıl toparlanacağız. Bir sorunumuz var... Klima çalıştırmaya mecburuz... Hele gıda standında 24 saat klima şart Cumhurbaşkanımız... Bizim için elektrik fiyatında özel bir uygulama talimatı veremez mi Gıdada KDV indirimi çok iyi oldu... Başkanımızdan bir isteğimiz daha var... Temizlik malzemeleri gibi... Temel ihtiyaç maddelerinde, KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indiriverse..."