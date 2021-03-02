Sabah yazarı Doğaner: Türkiye'nin dünya manşetlerine taşındığı gün Albayrak'ın cesur adımlarının nasıl bir başarı getirdiğini konuşabilirsiniz

Sabah gazetesi yazarı Özlem Doğaner, "Türkiye, böylesi zor bir yıla ve bazı kesimlerin tüm ısrarlı haykırışlarına rağmen IMF'ye giden 81 ülkeden biri olmadı. Bildiğim kadarıyla bu da bir ilk. Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla, kararlarıyla, sosyal politikalarıyla siyasi ya da ekonomik krizi aştığı örnek bir yıl 2020. Şimdi neden algı operasyonlarıyla, uydurma haberlerle Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın yıpratılmaya çalışıldığını anlıyor musunuz?" görüşünü savundu.

Doğaner yazısında, "Ekonomik bağımsızlık, yerli ve milli üretim derken, faiz baronlarıyla çarpışırken neden saldırıya uğradığını? Bir kesim var Albayrak ile ilgili konuşmayı çok seven. Bugün o gündür. Türkiye'nin dünya manşetlerine taşındığı gün Albayrak'ın cesur adımlarının nasıl bir başarı getirdiğini konuşabilirsiniz. Ama üzülerek söylemeliyim ki büyüme hakettiği kadar konuşuluyor mu? Hayır. Buna da burun kıvıracaklar olacaktır. Bugün Türkiye ekonomisi küçülse, şirketlerin kapısına kilit vurulsa herhalde manşete taşırlardı. En büyük sorunumuz cesareti sadece sanal alemde, klavye başında gösterip gerçekten cesur olanlara ise hakettiği değeri veremeyen bir hale gelmiş olmak." ifadesini kullandı.