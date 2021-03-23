Sabah yazarı Doğaner: Erdoğan üretimin önündeki en büyük engellerden biri olan faizin daha fazla yükseltilmesine dayanamadı

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nun atanması, Sabah yazarları Okan Müderrisoğlu ile Özlem Doğaner’in gündemindeydi. İki yazar da Ağbal’ı piyasalara dost davranıp ekonominin diğer gerçeklerini ihmal etmekle eleştirdi.

Müderrisoğlu, Ağbal’la ilgili olarak “Benden önceki kararların diğer ucuna geçerek piyasa ile bir yol tutturacağım’ mesajı verdiğinizde, ‘İçeride olup dışarıdakilere en yakın isim’ konumuna gelirsiniz ki, bu da sürdürülebilir değildir… Yetkinizin sınırlarını sürekli ölçmez ve sadece geçmişe dayalı ilişkilerinizin yeterli olacağını varsayarsanız, eksik hesap yapmışolursunuz.” dedi.

Ağbal’ın faiz politikası hükümetin faiz politikasına uymadığını savunan Özlem Doğaner ise “Ağbal’ı neden görevden aldığını elbette sadece Başkan Erdoğan bilir. Ama tahmin ediyorum ki istihsal mücadelesini, istiklal ve istikbal mücadelesiyle eşdeğer tutup reform paketinin merkezine oturtmuşken, üretimin önündeki en büyük engellerden biri olan faizin daha fazla yükselmesine dayanamadı” diye yazdı.

“Piyasa dostu olmakla piyasanın adamı olmak arasında çok ince bir çizgi var” diyen Doğaner şöyle dedi:

“Hadi faiz indirsene, hadi faiz yükseltsene’ baskılarına, yabancı banka analizlerine çok fazla kulak asarsanız bırakın ekonomik bağımsızlığınızı, karar alma bağımsızlığınızı bile kaybedersiniz. Ekonomi sadece sermaye piyasalarının isteklerine göre şekillenecek bir arena değil. Ekonomide çarkların dönmesi istikrarı da getirecektir.”