Sabah yazarı: CHP ve İP'in küçük partilerin aşırı taleplerine karşı daha rahat yerde olacakları açık

Sabah yazarı Burhanettin Duran, AKP ve MHP'nin Meclis'e sunduğu yeni seçim kanunu tasarısıyla ilgili olarak, "CHP ve İP'in "artık oyların" 2018'deki gibi ek milletvekili getirmesi imkanını kaybettiği söylenebilirse de küçük partilerin aşırı taleplerine (eşit temsil ve grup kuracak kadar vekil isteme gibi) karşı daha rahat bir yerde olacakları açık" yorumunu yaptı.

Duran, "Yeni seçim yasası teklifi kime ne getirir?" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile getirilen ittifak sisteminin bir etkisi siyaset yapmak isteyen isimlerin alacakları oyu çok önemsemeden kolaylıkla parti kurmasını kolaylaştırmasıydı.

Hem artık oyların ittifak içinde toplanması hem de Cumhurbaşkanının seçilmesi için gerekli olan yüzde 50 artı 1 şartı küçük partilere olduklarından daha fazla bir ağırlık veriyordu.

Bu durum, Millet İttifakının genişlemesini ya da ortak kararlara varmasını zorlaştırıyordu.

Yeni düzenlemenin muhalefete dağıtıcı ya da toparlayıcı etkide bulunup bulunmayacağı henüz belli değil.

Küçük partilerin pazarlık payının azalması ittifakları sağlamlaştırabilir de zayıflatabilir de.

DEVA, GP, SP ve DP'nin CHP ve İP listesinden ya da kendi aralarında seçtikleri bir partinin listesinden seçime girme durumunda kalmaları ortak bir muhalefet bloğu olarak hareket etmelerini ve bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmalarını otomatikman engellemiyor."

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