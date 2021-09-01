Sabah yazarı Bursalı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini almamızın, işbirliği kanallarını açık tutmamızın en doğru politik akıl olduğu çok açık 

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, "Kabil Havalimanı'nın işletmesini (belli şartlara bağlı olarak) almamızın, işbirliği kanallarını açık tutmamızın en doğru politik akıl olduğu çok açıktır." görüşünü savundu. Bursalı, "İnsan haklarına, kadına yönelik tavırları ve özgürlüklere yönelik tutumları sebebiyle Taliban'a sempati beslemem ya da yakınlık duymam söz konusu bile olamaz." düşüncesini dile getirdi.

Bursalı yazısında, "Devletler duygusallıkla değil akıl ve ulusal çıkarlar üzerinden yönetilir. İnsan haklarına, kadına yönelik tavırları ve özgürlüklere yönelik tutumları sebebiyle Taliban'a sempati beslemem ya da yakınlık duymam söz konusu bile olamaz. Ancak devletler arası ilişkilerde biraz önce anlattığım tarihsel bağ, stratejik önem ve ekonomik çıkarlar düşünülerek, Kâbil Havalimanı'nın işletmesini (belli şartlara bağlı olarak) almamızın, işbirliği kanallarını açık tutmamızın en doğru politik akıl olduğu çok açıktır." ifadesini kullandı.