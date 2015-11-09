Sabah yazarı: Bu Meclis aritmetiğinde başkanlık için bir adım atılamaz

Sabah yazarı Yavuz Donat, 1 Kasım seçimlerinden sonra AKP’nin tek parti iktidarını garantilemesiyle tekrar gündeme gelen Başkanlık sistemi için “Bu Meclis aritmetiğinde de Başkanlık sistemi konusunda bir adım atılamaz” dedi.

Hükümetin meydanlarda seslendirilen reformları "Hangi kadrolarla" gerçekleştirecek?” diye soran Donat, “’Siyasi kadrodan’ değil... ‘Bürokrasiden’ söz ediyoruz. Bürokrasi laçkalaştı" ifadelerini kullandı.

Yavuz Donat’ın Sabah’ta “Başkanlık sistemi” ve “Bürokraside ‘ayar sorunu’” alt başlıklarıyla yayımlanan (9 Kasım 2015) yazısının ilgili bölümleri şöyle:

Geçmişte çok konuşuldu... Özal döneminde de, Demirel döneminde de.

7 Haziran seçimlerinden önce de... 1 Kasım seçimlerinden önce de.

Şimdi... Yeni dönemde...

1. Konuşulmaya devam edilecek... Bu kaçınılmaz.

2. Fakat... Bu Meclis aritmetiğinde de Başkanlık sistemi konusunda bir adım atılamaz.

3. Sadece... Konu olgunlaşır...

Tartışma daha geniş bir tabana yayılır.

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Hükümet ilk 100 güne dair vaatlerini...

Meydanlarda seslendirilen reformları "Hangi kadrolarla" gerçekleştirecek? "Siyasi kadrodan" değil... "Bürokrasiden" söz ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Başbakan Davutoğlu da farkında olmalılar... "Bürokrasi laçkalaştı."

Bürokrasinin "Ayar sorunu", siyasetin son zamanlardaki söylemle "Fabrika ayarlarından" daha ciddi.

Bürokrasi uzunca süredir... 30 Haziran 2014 yerel seçimlerinden bu yana "Dur bakalım ne olacak" havasına girdi.

Dur bakalım ne olacak?... Yerel seçimleri kim alacak?.. Sonra... Cumhurbaşkanlığı sandığından kim çıkacak?.. Ardından... 7 Haziran seçimleri nasıl sonuçlanacak?.. Bitmedi... 1 Kasım'da hangi parti kazanacak?.. "Bürokrasinin başı döndü."

Kimi bürokrat "Aday" oldu... Kimi bürokrat, aday olmadı ama "Siyasetçi ile yüz göz oldu."

Koalisyon konusu konuşulurken... Pek çok bürokrat "O partiye, bu partiye" göz kırpmaya başladı.

Kimi dedi ki "Amcam zamanında şu partidendi", kimi dedi ki "Dayım zamanında sizdendi."

Siyasetçiler bakanlık beklentisine girerken... Bürokrasi de "Hangi bakanlığa kim gelecek" merakına girdi... Meraktan da ötesi oldu... Herkes "Kendini sağlama almanın" peşine düştü.

Bu konuda söylenecek daha pek çok söz var ama... Uzatmayalım... Bu kadarı yeter sanırız.

Şurası kesin ki...

İktidar olmak "Muktedir olmayı" gerektirir... "Söylediğini yapmayı."

Bunun için de "Kadro" şarttır... "Bürokratik kadro."

Ama bürokratik ekip son 20 ay boyunca "Hırpalanmışsa..."

Bürokrasinin "Cıvatalarında" gevşeme olmuşsa...

Yeni hükümetin önünde "Deve dişi gibi bir bürokrasi sorunu" var demektir.