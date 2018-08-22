Sabah yazarı: Bodrum'da balık yer, yanında da bir kadeh rakı içerseniz, 3 kişi bir asgari ücret ödersiniz

Sabah yazarı Yavuz Donat, Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki sebze ve meyve fiyatlarını karşılaştırdı. Yolculuğunun son durağı Bodrum'da fiyatların pahalılığından yakınan Donat, "Sebze, meyve... Lokanta' fiyatlarını ne siz sorun, ne biz söyleyelim. Erzurum'da... Lokantada... Üç kap yemek... 7.5 lira.

Bodrum'da ise... Lahmacun "15 lira... 30-40 lira" dedi. Donat, balık ve yanında bir kahdeh rakının 3 kişi için hesabının adgari ücret kadar oalcağını ifade etti.

Yavuz Donat'ın, "Yurttan sesler" başlığıyla (22 Ağustos 2018) yayımladığı yazısı şöyle:

Nazım Hikmet'in "Yurdumdan İnsan Manzaraları" dediği misal biz de yurdumuzdan birkaç "Fiyat manzarası... Etiket fotoğrafı" paylaşalım.

Geçen hafta Kars'ta... Karadağ Caddesi'nde yürürken... "Siyah üzüm" gördük.

"1 kasa üzüm 10 lira."

Manava takıldık:

-İndirim yapar mısın?

-Sizin için 7.5 lira olsun.

-1 kasa üzümü 7.5 liraya verirsen, sen ne kazanacaksın?

-2.5 lira... Buna da şükür.

***

Yumurta



Ankara'dan Bodrum'a gelirken Afyon'da mola verdik.

Uzun Çarşı'yı gezdik... Mehmet Emin Güzbey ile birlikte.

Zekiler Gıda Market'ten yumurta aldık.

30 yumurta 14 lira.

Yumurtanın "Çift sarılısı" da var.

20 tane çift sarılı yumurta 14 lira.

"Satıcı bundan ne kazanıyor" diyecek olursanız...

Market sahibi Şükrü Genelioğlu'nun yanıtı, Kars'taki manavın yanıtının kopyası:

-Çok şükür.

***

Beyaz Üzüm



Kars'ın Susuz ilçesinde "Mahalle pazarı" kurulmuştu.

Beyaz üzüm gördük.

3 kilo üzüm 10 lira.

"Pahalı değil mi" diye şaka yapacak olduk.

Pazarcı ciddiye aldı:

-Öyleyse 4 kilo vereyim.

Biz "Teşekkür... Şaka... Almayacağız" derken...

Pazarcı sözümüzü kesti:

-Alacaksınız... 5 kilosuna 10 lira verin yeter.

-İyi de sana kaç para kalacak?

-Önemli değil... Allah bugünü aratmasın.

***

Patates Soğan



Bodrum yolunda...

Sandıklı ile Dinar arasında... Yol kenarında "Patates, soğan satan" köylü çok.

Satış "Çuvalla."

1 çuval 10 kilo.

10 kilo patates 12.5 lira.

10 kilo soğan da aynı fiyata... 12.5 lira.

Yine şaka yapacağımız tuttu:

-12.5 fazla... 10 lira versek olmaz mı?

-Beyim sen bilirsin gayri... Zararı yok, 10 lira ver... Allah bereket versin.

***

Sudan Ucuz



Elma... Domates... Nektarin... "Hepsi Iğdır'dan... Organik."

Hepsinin de "Kilosu 2.5 lira."

Ama bu fiyatlar "Etiket fiyatı."

Karslı manav "Zararı yok... 1.5 liradan vereyim... Maksat satış olsun... Sürümden kazanalım" diyor.

Diğer sebzeler... Meyveler... "Sudan ucuz."

***

Bodrum'da Yaz... Müşteri "Kaz"



Kars... Afyon... Ve nihayet Bodrum'dayız.

"Sebze, meyve... Lokanta" fiyatlarını ne siz sorun, ne biz söyleyelim.

Erzurum'da... Lokantada... Üç kap yemek... 7.5 lira.

Bodrum'da ise... Lahmacun "15 lira... 30-40 lira... Bazı mekânlarda lahmacun-ayran 80 lira."

Hele "Balık" yemek isterseniz...

Yanında bir kadeh de "Rakı" isterseniz...

3 kişi... "Asgari ücret kadar" para ödersiniz.

***

Eşek Sütü Sabunu



Geçen ay... Arkadaşımız Yaşar Öncan ile Malatya'daydık.

Çarşıda... Bir dükkânın camında... "İki yazı" vardı.

Boy uzatıcı... Uzamax geldi.

Eşek sütü sabunu geldi.

Hemen dükkâna girdik:

-Uzamax kaç lira?

-Abi sana yaramaz.

-Niçin?

-Uzamax 9 ile 25 yaş arasındakiler için... Bu yaştan sonra sizin boyunuz uzamaz.

-Eşek sütü sabunu kaça?

-Abi o da size yaramaz.

-Niçin?

-Uzun hikâye.

-Anlat öyleyse.

Dükkâncı... Anlatmaya başladı:

Eşek sütü sabunu kadınlar için.

Cildi yumuşatır.

Vücudu sıkılaştırır.

Kırışıklığı önler.

Yaşlılık hücrelerini yeniler.

Sivilceleri yok eder.

Güzelleştiricidir.

Abi siz gazetecisiniz... Bilmeniz lazım... Kleopatra eşek sütü sabunundan başka sabunla yıkanmamıştır.