Sabah yazarı: Bir süre sonra enflasyona ve petrol fiyatlarına bakıp "yeniden eve kapansak daha iyi" diyenlerin sayısı çoğalacak

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, "Bir süre sonra enflasyona ve petrol fiyatlarına bakıp "yeniden eve kapansak daha iyi" diyenlerin sayısı çoğalacak" değerlendirmesini yaptı.

Babaoğlu yazısında, "2015'ten beri hazırladıkları Ukrayna bataklığına (daha fazla geç kalmadan) bütün dünyayı itmeleri gerekiyordu. Pandeminin başa bela ettiği ne varsa... Savaşı ve Putin'i sorumlu kılmak nasıl da 'uyanık' bir çözümdü, değil mi? Biz sıradan faniler birden bire "Putin enflasyonu" yaşamaya başladık ve "Savaş kıtlığı" kapımıza kadar geliverdi. Gıda ve emtia fiyatlarının çok önceden artmaya başladığını ve asıl tetikleyici olarak pandeminin kullanıldığını anlattığınızda, dinleyen kaldı mı?" düşüncesini dile getirdi.

Babaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Tabii bir de enerji konusu var... "İklim mücadelesi" programlarına kitlelerin aklının kolay kolay yatmayacağını biliyorlardı elbette. Onu alttan alta yürütüyorlar. Ama düşük fosil yakıt/petrol fiyatlarını tarihe karıştıracak bir savaşın kitleleri disipline sokmak için en uygun yol olduğu açıktı. Öyle de oldu!

"Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları Avrupa'ya daha da yüksek enflasyon olarak dönüyor" diyen Putin'i durup dinleyen olacak mı? Hayır! 2022 başında "Virüs etkisini kaybetti, evlerinizden gönül rahatlığıyla çıkabilirsiniz" dendiğinde, "nasıl?" sorusunu sormamıştık. Bir süre sonra enflasyona ve petrol fiyatlarına bakıp "yeniden eve kapansak daha iyi" diyenlerin sayısı çoğalacak... Doğruya doğru!"