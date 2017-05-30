Sabah yazarı: Bir devlet kurumu, 2013 yılında AK Parti'den ayrılan iki eski bakanın darbe girişimine katıldığını değerlendiriyor

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak dikkati çekici bir iddia öne sürdü. Kütahyalı, "Bir güçlü devlet kurumu 2013 sonunda AK Parti'den ayrılan iki eski bakan da dahil bazı AK Partili eski mebusların ve halen CHP'li olan kimi milletvekillerinin tıpkı Özfakih gibi bu işin doğrudan içinde olduğunu değerlendiriyor" diye yazdı.

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının yaşandığı 2013 yılında, 3'ü bakan 7 AKP'li vekil partisinde istifa etmişti. Bu isimler şöyleydi:

Kütahya Milletvekili İdris Bal, İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İzmir Milletvekili Erdal Kalkan.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "FETÖ’nün siyasi ayağı tartışması" başlığıyla yayımlanan (30 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Dünkü yazımda 15 Temmuz askeri darbecilerinin üç kategori olduğunu söylemiştim. Fuat Uğur dün dördüncü bir kategori olduğunu, bunların FETÖ'cü ve darbeci olduğunu itiraf eden askerler olduğunu söyledi. Çok doğru...

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Fakat bu dördüncü kategori askerler çok çok az ve itirafçı sandıklarımız bile mahkemede ifade değiştiriyorlar. Gülen hâlâ askeri ayağı üzerinde söz sahibi. Maalesef hâlâ durum bu...

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Peki çok sorulan diğer soru:15 Temmuz askeri darbe teşebbüsünün ya da FETÖ'nün siyasi ayağı var mı ve bu isimler tutuklanacak mı?

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Bir darbenin siyasi ayağı iki türlü olabilir. Birincisi 1971'de CHP Konya Milletvekili Fakih Özfakih'in örneklediği gibi doğrudan 9 Martçı darbeci cuntanın içinde olma halidir...

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CHP'li Özfakih fanatik ve provokatör bir darbecidir. Faruk Gürler'i ve diğer subayları darbe için ilk gaza getiren kendisidir...

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CHP Konya milletvekili Fakih Özfakih üstelik bu yaptıklarını da övünerek ifade etmiştir. Hatta Faruk Gürler darbe düğmesine basmadığı için Gürler'i öldürmeyi bile tasarlamıştır. Bunu da gururla anlatmıştır Birand'ın 12 Mart belgeselinde...

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15 Temmuz'un plan aşamasında CHP'li Özfakih gibi darbecileri kışkırtan mücrim siyasetçiler var mıdır? Şu anki bulgularla yok gözüküyor ama belli olmaz bu işler...

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Öte yandan bir güçlü devlet kurumu 2013 sonunda AK Parti'den ayrılan iki eski bakan da dahil bazı AK Partili eski mebusların ve halen CHP'li olan kimi milletvekillerinin tıpkı Özfakih gibi bu işin doğrudan içinde olduğunu değerlendiriyor...

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Açıkça söyleyelim ki eğer bu devlet kurumunun değerlendirmesi delillendirilirse yani hukuki durum netleşirse şüphesiz bu isimler tutuklanır...

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İkinci olarak darbecilerin 15 Temmuz öncesi hazırladığı bakanlar kurulu listesinde olan bazı siyasetçiler olabilir...

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Tabii eğer böyle bir bakanlar kurulu listesi varsa o siyasetçilerin suçlanabilmesi için de bundan haberdar olması ve 15 Temmuz öncesi darbecilerle ilişki içinde olması gerekir...

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Mesela 9 Mart'çıların bakanlar kurulu listesinde Altan Öymen de vardı ama Öymen bundan asla haberi olmadığı şeklinde savunma yaptı hep...

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Şu anki bulgulara göre böyle bir liste yok. Varsa muhakkak ortaya çıkacaktır. Öte yandan 27 Mayıs,12 Mart ve 12 Eylül'ün de böyle bir bakanlar kurulu listesi yoktu...

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Darbe olduktan sonra darbeciler müzakere ile bakanları belirledi. Zaten darbe olduktan sonra herkes darbecilere yalakalık kuyruğuna girmişti.15 Temmuz başarılı olsa yine aynısı olacaktı...