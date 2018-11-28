Sabah yazarı: Ben olsam Fenerbahçe'ye kayyum atarım

Sabah yazarı Dilek Güngör, Fenerbahçe'de eski ve yeni yönetimin hesaplaşacağını iddia etti. "Ben, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yerinde olsam Fenerbahçe'ye kayyum atarım!" diyen Güngör, "5 yıldır zarar 860 milyon TL oldu" diye yazdı.

Güngör'ün "Fenerbahçe'ye kayyum atanır mı?" başlığıyla (28 Kasım 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

...Ben, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yerinde olsam Fenerbahçe'ye kayyum atarım!

Şaka yapmıyorum. Biliyorsunuz, Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören kulüplerin, Sermaye Piyasası Kanunu gereği 5 dönem üst üste zarar etmemeleri gerekiyor. Ederlerse, SPK şirkette imtiyazlı hisseleri sonlandırıp yönetici atayabilir. Fenerbahçe bu çizmeyi çoktan aştı. 5 yıldır zarar 860 milyon TL oldu.

Kim bilir belki kayyum Fener'i şampiyon yapar?