Sabah yazarı: Belli ki AK Parti'de hâlâ, Türkiye Ekonomi Programı'na ikna edilmesi gerekenler var

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Belli ki AK Parti'de hâlâ, Türkiye Ekonomi Programı'na ikna edilmesi gerekenler var" görüşünü savundu.

Müderrisoğlu yazısında, "Konu, dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Enflasyonun, -bilhassa gıda ve ulaşım kaynaklı- yüksek seyri... Milletvekillerinin sahadan aktardığı tablo. Ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan sürpriz beklentiler... Bir kısmı mucize arayışında. Bir kısmı, faize dayalı eski programa dönmek gerektiğine ilişkin yorumların etkisinde. Bir kısmı da Osmanlı'daki "narh uygulamasını" bugüne uyarlama arayışında. Esasen, milletin derdi ile dertlenenlerin, milletin sorunlarına çözüm araması ve farklı fikirleri AK Parti'nin yetkili organlarına taşıması kadar doğal bir durum olamaz. Özünde hemen hepsi iyi niyetli. Lakin böyle anlarda önemli olan paniğe kapılmamak ve alınan önlemlerin netice vereceğine olan inancı korumaktır. Belli ki AK Parti'de hâlâ, Türkiye Ekonomi Programı'na ikna edilmesi gerekenler var. Ve bu isimlerin hatırı sayılır kısmı, anlatılması gereken konuları, yeterince halka mal edemiyor." ifadesini kullandı.