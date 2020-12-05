Sabah yazarı Barlas: Bu demeci okurken "Muharrem İnce keşke Fransız olsaydı" diye düşündüm

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce’nin CHP'ye ilişkin, “CHP'nin durumuna çok üzülüyorum. Türkiye yönetilmiyor, CHP de yönetilmiyor. Her gün bir skandal var" eleştirisine, “Bu demeci okurken ‘Muharrem İnce keşke Fransız olsaydı’ diye düşündüm. Çünkü her gün bir skandal şu anda en fazla Fransa'nın durumunu yansıtıyor. CHP skandal üretimi konusunda Fransa'dan sonra ikinci gelebilir” dedi.

“Fransız Senatosu'nun geçen hafta olmayan ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanıması, bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından yok sayılmıştı” hatırlatması yapan Barlas, “Ama skandal üretimine ara vermemek için olacak, bu defa da Ulusal Meclis aynı kararı almış” dedi.

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