Sabah yazarı Babaoğlu: Son iki aydır fiyatlar hiçbir çıpaya bağlı olmaksızın her hafta zam görüyor, asıl market reformuna ihtiyaç var

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, market ürünlerine gelen zamlara ilişkin olarak, "Son iki aydır fiyatlar hiçbir çıpaya bağlı olmaksızın her hafta zam görüyor, asıl market reformuna ihtiyaç var" yorumunu yaptı.

Babaoğlu yazısında, "Madem gündemimiz reform...Madem reformlara ihtiyaç var. Ben de bir reform öneriyorum.Çok acil olarak...Yetkililer uygun terimlerle adlandırsınlar...Ben 'market reformu' diyorum. Lafı evirip çevirmenin âlemi yok!Özellikle son iki aydır fiyatlar hiçbir çıpaya bağlı olmaksızın her hafta zam görüyorsa... Aynı ürünler her markette farklı fiyatlardan satılıyorsa... Artık ucuz market zincirlerinde bile temel ihtiyaçlarla dolu bir torba için harcanan para can sıkar hale gelmişse... Bir "Durun!" deme vakti gelmiştir." düşüncesini dile getirdi.

Babaoğlu, "Ben vatandaşın ürünle karşılaştığı yere; büyüme temayülündeki yangının göründüğü noktaya işaret ediyorum. O yüzden 'market reformu' diyorum. Bir el atın da hale yola koyun şu meseleyi..." ifadesini kullandı.