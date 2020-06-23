Sabah yazarı Babaoğlu: İzmir ve İstanbul'un yerel yönetimlerinin "Bize özerklik verin" demeye başladıklarını görür müyüz?

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin 'özerklik' talebinde bulunabileceğini yazdı.

İçeride iki siyasi / sosyal cephenin olduğunu belirten Babaoğlu, "Milliler ve ecnebiler, gerisi hikâyedir.Ve sormuştum: Ecnebiler ve arkalarındaki küreselci odak işlerini nasıl ve hangi hedefe doğru yürütüyorlar? Cevabım açıktı: 'Zihinleri yönlendiren işaretlere bakın, anlarsınız.” düşüncesini dile getirdi.

Babaoğlu, "Eylül 2019'daki yazımın başlığı 'İşaretler'di, belki hatırlarsınız. O hafta İBBTV şehrin 50 yıllık yedi tepeli ve minareli logosunu kaldırıp yerine LGBT renkleriyle oluşan bir duman bulamacını koymuştu. Aynı tarihlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de her gittiği yerde Çav Bella'yla dans ediyor; aslında II. Dünya Savaşı'nda İtalyan direnişçileriyle tarih sahnesine çıkan bu marşı sembol haline getiriyordu. Ne ilginçtir ki, İzmirliler meşhur ettikleri 'İzmir'in dağları'nı (ki o da aslında Kafkasya Marşı'dır) az daha unutacaklardı. Böyle onlarca işaret vardı aslında. Proje kendini işaretlerle ilerliyor." görüşünü savundu.

Babaoğlu, "Toplumsal Tarih dergisinin geçen şubat ayı kapağının 'Tarihte bayrağı olan nadir şehir: İzmir' olması zamanlama bakımından bir tesadüf müydü? Güldürmeyin beni! Eh, bütün bunlar nedeniyle dün ortalığı karıştıran 'Tunç Soyer'in İzmir için ayrı bir para ve bayrak çalışması yaptığı ortaya çıktı' haberlerine şaşırmadım. Şaşırmamalıyız! Çünkü bunun için o mevkilere aday yapıldılar ve özel iletişim teknikleri uygulanarak seçtirildiler. Oralarda kaldıkları sürece de böyle gidecekler. Gün gelir, İzmir ve İstanbul'un yerel yönetimlerinin "biz böyle nefes alamıyoruz, bize özerklik verin" demeye başladıklarını görür müyüz? Şu son birkaç ayda daha önce aklımızdan geçirmediğimiz neler görüp yaşadık, dersem.. Anlarsınız. Durmadan tekrarlıyorum, tekrarlayacağım. Artık evde kalmayın ama uyanık kalın!" ifadesini kullandı.

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