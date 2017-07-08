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Sabah yazarı: Asıl büyük değişiklik AK Parti teşkilatlarında olacak, MİT devreye girdi

"Metal yorgunluğunun röntgeni Erdoğan’da"

08 Temmuz 2017 19:08

Sabah yazarı Dilek Güngör, AKP’de yapılması beklenen “kabine revizyonu” ile ilgili olarak önemli bir iddia ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “metal yorgunluğu” açıklamasını hatırlatan Güngör, "İl ve ilçe teşkilatları ile yerel yönetimlerin A'dan Z'ye değerlendirilmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı ve MASAK dahil birçok kurumun devreye alındığını duydum” iddiasını ileri sürdü. 

Dilek Güngör’ün "Metal yorgunluğunun röntgeni Erdoğan’da!" başlığıyla yayımlanan (8 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Hatırlarsınız, 21 Mayıs'taki kongreden sonra AK Parti'nin başına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sınırlı da olsa değişimin düğmesine MYK ve MKYK'da bastı. Daha sonra yaptığı "Partide metal yorgunluğu var" açıklamasıyla gözlerin AK Parti teşkilatları ve kabineye çevrilmesine neden oldu. İlk değişikliklerden sonra iki ay beklenince sağda solda birçok kesim 'revizyon rafa kalktı' dedikodusunu çıkardı.

Ama bu dedikoduyu yayanlar pek de sevinmesin.

Zira, Ankara'daki kaynaklarımdan edindiğim bilgiler, tünelin ucundaki ışığın yakında görüneceğini söylüyor.

21 Mayıs'ın hemen ardından revizyona gidilememesinin sebebi, Erdoğan'ın partide tespit ettiği metal yorgunluğunun detaylı röntgenini de istemesinden kaynaklanıyor.

Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan partinin başına geçtiğinde kabine içindeki bakanlardan 180 gün içinde icraatlarına dair notları çıkarmalarını istemişti. Bunlar hazırlandı.

Erdoğan'ın önüne gitmek üzere...

Söylenenlere göre, bu raporlar üzerinden Cumhurbaşkanı değerlendirme yapacak. Karnesi zayıf olan bakanla yollar ayrılabilir.

Fakat kabinede 4-5 isim dışında geniş bir revizyon olmayacağı da kulislerde konuşuluyor.

Kaynaklar asıl büyük değişikliğin teşkilatlarda olacağını söylüyor. Çünkü, il ve ilçe teşkilatları ile yerel yönetimlerin A'dan Z'ye değerlendirilmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı ve MASAK dahil birçok kurumun devreye alındığını duydum. Yani yerel yönetimlerdeki isimlerin sadece kamuoyu algıları ve başarı-başarısızlık karneleri değil varsa yolsuzluk raporları da Erdoğan'ın önüne konulacak.

Cumhurbaşkanı da hem kabine hem de teşkilatı bu raporlar ışığında yenileyecek.

Bence herkes sürprizlere hazır olsun!

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