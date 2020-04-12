Sabah yazarı Ardıç: Yasağı çiğneyen ayıları televizyondan gülerek izlemiyor muyuz?

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, İçişleri Bakanlığı'nın gece yarısından iki saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıklamasının ardından markete giden vatandaşlar için 'ayı' ifadesini kullandı.

Ardıç, "Şimdi de, yasağı çiğneyen ayıları televizyondan gülerek izlemiyor muyuz?

'Marketlere' hücum edenleri, ekmek kuyruğunda tekme tokat birbirine girenleri...

Çünkü virüs iki saat tatil yapacak, insanlar ihtiyaç maddelerini yasak başlamadan alsınlar diye saat ondan on ikiye kadar bulaşmayacak! İyi kalpli virüs, insanları düşünüyor." görüşünü savundu.

Ardıç, "En kıytırık mahalle bakkalı bile 'market' oldu ama müşterinin niteliği değişmiyor. 'Ay ben sıcakladım ayol' diye kendini sokağa atan teyzeler... Bunca gürültü patırtıdan sonra bile 'haberim yoktu' diyen amcalar... 'Sen bana karışamazsın' diye polise diklenen, hatta tüküren babayiğit bozuntuları..." düşüncesini dile getirdi.

Ardıç yazısında şunları kaydetti:

"İşbu yasak alt tabaka için konulmuştur.

Çünkü hava henüz serin olsa da güzel, baharın ucu göründü, hafta sonu bunları "zaptetmek" mümkün olamayacaktı.

Küçük burjuva yasaklara büyük ölçüde uyum sağladı.

Yüksek sosyete, Şeyma hariç, olgun davranıyor. Ama onların evleri de geniştir."

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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas da bugünkü yazısında, "Büyük çoğunluk marketleri dolduranları 'Bunlar zekâ özürlü olmalı' diyerek izledi" ifadesini kullanmıştı.